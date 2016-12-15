08:18

Индийская ракета-носитель PSLV-C37 успешно вывела на орбиту рекордные 104 спутника, сообщает India Today.

Как отмечает издание, ранее рекорд принадлежал России, которая в 2014 году вывела на орбиту на одной ракете 37 аппаратов. NASA одновременно отправляло 29 спутников.

Основной спутник, который запустила Индия, – это Cartosat-2 весом 714 килограммов. Он предназначен для наблюдения за Землей и высокодетальной съемки.

Из остальных аппаратов, общий вес которых составил около 664 килограммов, 96 принадлежат США, по одному спутнику – Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии и ОАЭ. Кроме Cartosat Индии принадлежит еще два аппарата.