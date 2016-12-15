08:45

Избирательный штаб Дональда Трампа в течение года перед американскими выборами контактировал с российской разведкой.

Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких бывших и действующих членов правительства США.

По данным газеты, американская разведка узнала об этих контактах примерно в то же время, когда спецслужбы США искали доказательства вмешательства России в выборы.

Собеседники NYT не сообщили, о чем именно говорили люди из окружения Трампа и сотрудники российской разведки.

Как пишет издание, один из тех, кто разговаривал со спецслужбами, был глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Он в разговоре с NYT назвал такую информацию абсурдом, подчеркнув, что никогда не был связан с российским правительством или президентом Владимиром Путиным.

Также NYT упоминает Майкла Флинна, который ушел с должности советника Трампа 14 февраля. Это произошло на фоне скандала из-за контактов Флинна с российским послом Сергеем Кисляком.

О контактах людей из окружения Трампа с разведкой РФ также сообщает CNN. В разговоре с телеканалом Манафорт также отверг какое-либо общение с российскими спецслужбами, комментарий от Флинна CNN пока не получил.

По данным телеканала, о контактах избирательного штаба с российскими разведчиками было доложено как самому Трампу, так и бывшему президенту США Бараку Обаме.

Ранее сообщалось, что американская разведка начала проверку возможных связей троих помощников Трампа с Россией. Это расследование касалось в том числе Манафорта и Флинна, в действиях последнего спецслужбы США не нашли ничего незаконного.