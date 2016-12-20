09:24

Минфин предлагает приравнять сидр, пуаре и медовуху к продукции виноделия с защищенным географическим указанием.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министерства «Опоре России», копия которого есть в распоряжении газеты. Это нужно для того, чтобы снизить акциз на указанные напитки.

В начале 2017 года налог на пиво, медовуху и пуаре повысили с 9 до 21 рубля за литр, напоминает «Коммерсантъ». Вино с защищенным географическим указанием облагается акцизом 5 рублей за литр.

В январе правительство включило сидр в перечень сельхозпродукции и продукции первичной обработки, произведенной из собственного сырья.

Это позволит производителям получать субсидии, участвовать в ярмарках и получать другие преференции наравне с виноделами.