09:37

Стоимость третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в Шереметьево выросла на 60% до 55 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на справку, подготовленную Росавицией.

«Увеличение затрат до 55 млрд рублей связано с покрытием инфляции в период строительства, изменением ряда технических решений, с включением в проект работ по переустройству магистральных газопроводов и подготовке территории строительства», – пояснили в ведомстве.

Также в Росавиации указали, что из-за ограниченных средств федерального бюджета к чемпионату мира по футболу 2018 года будут построены не все запланированные объекты.

Достраивать магистральную и еще три рулежные дорожки будут в 2018 и 2019 году.

В конце 2016 года сообщалось, что на третью ВПП не хватает 13 млрд рублей. Как пишут «Ведомости», недостающие средства найдут за счет перераспределения из других проектов Росавиации.

«Критического дефицита средств» на ВПП-3 нет, сказал газете представитель ведомства. В Росавиации «нет опасений, что Шереметьево не справится в полном объеме с транспортным обеспечением ЧМ-2018».