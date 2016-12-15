10:05

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий, сообщает «Интерфакс».

С прошением об отставке он обратился к президенту РФ, добавляет ТАСС. Выборы нового главы региона назначат на сентябрь 2017 года. Как заявил Худилайнен, который руководил Карелией с 2013 года, он не будет участвовать в них.

По данным РИА Новости, временно исполняющим обязанности главы Карелии назначат руководителя Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова.

FlashNord сообщало, что Парфенчиков отменил запланированную на 15 февраля пресс-конференцию о работе его ведомства.

Отставка Худилайнена стала пятой среди глав российских регионов с начала февраля. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев 14 февраля подал прошение об отставке президенту РФ.

До этого свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин.

О скором уходе Худилайнена писали «Ведомости», также издание сообщало о возможной отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.