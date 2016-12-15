Во вторник бывший депутат Госдумы Денис Вороненков дал интервью украинскому изданию «Цензор.нет» (заблокировано в России по решению суда). В нем он сделал множество громких заявлений.

Например, сравнил Россию с нацистской Германией, назвал присоединение Крыма грубой ошибкой, рассказал о массовой фальсификации результатов выборов и о том, что в России «всем управляет ФСБ». Кроме этого, Вороненков дал прокуратуре Украины показания по делу Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене.

Из России Вороненков уехал в октябре 2016 года. Четвертого декабря истекли его депутатские полномочия, а 6 декабря, по его словам, он уже получил гражданство Украины.

Свое решение покинуть Россию сам Вороненков объясняет туманно. Он не отрицает, что мотивом послужили уголовные дела. «Любого человека можно привлечь к уголовной ответственности в любой момент либо сфабриковать дело. А почему? Вдруг он начал что-то вякать, говорить против власти, идти не в ногу со всеми», – говорит Вороненков. Вдобавок к этому он ссылается на свое давнее противостояние с ФСБ. «У меня был выбор без выбора – либо они со мной разделаются, либо уезжать из страны», – заявил он.