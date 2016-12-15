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Курс доллара в начале торгов Московской биржи 15 февраля обновил минимум с июля 2015 года. За первые минуты сессии валюта США подешевела на 21 копейку до 56,9 рубля. Биржевой курс евро к тому же времени опустился на 21 копейку до 60,2 рубля, очередного минимума с июня 2015 года. Позднее 15 февраля курс евро упал ниже 60 рублей.

Последние несколько дней российская валюта укрепляется благодаря растущим ценам на нефть, а доллар и евро обновляют минимумы за 1,5 года. Котировки Brent вечером 14 февраля поднялись до $56,4 за баррель, а утром 15 февраля несколько снизились – до $55,7 за баррель.

Кроме того, как указывает Reuters, поддержку рублю оказали продажи экспортной выручки в налоговый период, а также привлекательность российских активов для иностранных инвесторов. Аналитики не исключили, что в случае сохранения позитивных факторов на рынке курс доллара может в ближайшее время достичь 55 рублей.

Официальные курсы основных мировых валют на 15 февраля установлены на уровне 57,74 рубля за доллар и 61,29 рубля за евро. При этом с начала февраля валюта США подешевела в общей сложности на 2,35 рубля, а евро – на три рубля.