10:44

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект депутата Валерия Рашкина, который запрещает несовершеннолетним детям чиновников и менеджеров госкомпаний учиться за рубежом. Об этом сообщает РБК, которое изучило отзыв.

В правительстве сочли предложение «несоразмерным» и указали на уже существующие меры, которые ограничивают государственных служащих. В отзыве сказано, что законопроект «направлен на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей – граждан Российской Федерации на образование».

Инициатива Рашкина – «скандально-популистская», поэтому и не получила поддержки, пояснили собеседники издания в комиссии.

Валерий Рашкин внес законопроект в ноябре 2016 года. Он пояснил, что отправление детей на обучение за границу «препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа».

В октябре 2016 года Znak рассказало, что чиновникам неофициально рекомендовали вернуть родителей и обучающихся за границей детей. Нахождение родственников за границей может стать причиной для отказа в приеме на работу в государственные органы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «впервые слышит» о такой рекомендации.