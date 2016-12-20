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Требование о возврате Крыма Украине, озвученное Белым домом, противоречит предвыборным обещаниям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«Не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал. Послушайте, еще кто-то что-то скажет. Предвыборную программу надо выполнять, в предвыборной программе было все сказано – урегулирование отношений с Россией, с Китаем, борьба с терроризмом, когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально», – отметил спикер.

По словам Володина, Крым – часть России, и любые разговоры об отчуждении региона представляются посягательством на целостность страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал, что президент США Дональд Трамп ждет от России действий по разрешению конфликта на Украине, в том числе «возвращения Крыма».

The Washington Post до этого писала о намерениях Кремля и администрации Трампа заключить «большую сделку», после которой США признают Крым территорией России. В Москве эту информацию отвергли.

В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал «терпеливо разъяснить» Вашингтону вопрос с Крымом. Так в Кремле ответили на заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона об ответственности России за «вторжение» на полуостров.