10:54

Суд в Ставрополе прекратил уголовное преследование местного жителя Виктора Краснова за фразы «Бога нет» и «Библия – это сборник еврейских сказок», оставленные в комментариях «ВКонтакте».

Об этом РАПСИ сообщил адвокат Андрей Сабинин. Дело закрыли из-за истечения срока давности, уточнил он.

Краснова обвиняли по статье УК РФ об оскорблении чувств верующих. Дело открыли из-за переписки в паблике «Подслушано Ставрополь». Заявление на Краснова написал один из его оппонентов.

Как писала «Медиазона», следователи посчитали, что Краснов своими комментариями «оскорбил православных христиан, в грубой форме усомнившись в существовании Бога и поставив под сомнение библейские постулаты».

Согласно обвинительному заключению, Краснов своими высказываниями «посягнул на охрану публичных интересов, основ конституционного строя, целостность и безопасность Российской Федерации, а также на гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина».