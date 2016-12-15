14:02

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий включать в имя цифры, аббревиатуры, ненормативную лексику и указания на ранг. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Закон защищает право ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы, отмечает автор инициативы.

В настоящий момент органы ЗАГС не имеют права отказывать в регистрации имени из-за его неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости. В пример приводится конфликт по поводу имени мальчика «БОЧ рВФ 260602» (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). ЗАГС отказался регистрировать имя ребенка, а суд поддержал его сторону.

Законопроект внесла сенатор Валентина Петренко. В пояснительной записке она называет и другие необычные имена, зарегистрированные за последние 20 лет: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Апрель, Принцесса Даниэлла, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.

Петренко на заседании Госдумы указала, что БОЧ рВФ 260602 в итоге получил паспорт гражданина мира от некоей некоммерческой организации, зарегистрированной в Вашингтоне. В то же время она признала несовершенство своего предложения и пообещала учесть все претензии ко второму чтению.

Законопроект ранее поддержали в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.