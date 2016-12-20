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К убийству в Малайзии сводного брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына (Ким Чом Нама) причастны две женщины – секретных агента из Вьетнама. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на неназванные источники в малайзийской полиции.

Как указывает издание, полиция ведет розыск подозреваемых, основываясь на показаниях таксиста, который вез двух женщин из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии предполагают, что обе они все еще находятся в стране.

По данным The Straits Times, в аэропорту Куала-Лумпура была задержана женщина по делу об убийстве Ким Чом Нама. Задержанная женщина – гражданка Мьянмы.

Согласно данным разведки Южной Кореи, попытки убить Ким Чон Нама со стороны Пхеньяна предпринимались последние пять лет, хотя он находился под защитой китайского правительства, передает Yonhap News. В разведывательной службе отметили, что еще в 2012 году Ким Чом Нам написал письмо Ким Чен Ыну с просьбой простить сводного брата и его семью.

Об убийстве Ким Чом Нама стало известно 14 февраля. Сообщалось, что его отравили, пока он ожидал в малайзийском аэропорту рейса в Макао – по разным данным, с помощью игл или платка. В южнокорейской разведке 15 февраля подтвердили, что речь идет о яде, однако пока неясно, как он был введен.

Ким Чон Нам был старшим сыном прошлого лидера КНДР Ким Чен Ира, его матерью была южнокорейская актриса Сон Хе Рим, уехавшая в СССР и скончавшаяся в Москве. Сводный брат Ким Чен Ына жил за границей и не раз заявлял, что не претендует на власть в Северной Корее.