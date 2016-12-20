12:05

МИД РФ создаст раздел на сайте, где будут публиковаться «фейковые» новости в иностранных СМИ и их разоблачение. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать фейковые новости ведущих зарубежных СМИ, и не только их, а заявления официальных представителей различных стран», – сказала она.

Разоблачение будет заключаться в том, что ведомство намерено публиковать первоисточники новостей, данные по этому вопросу, давать ссылки на комментарии России.

Одной из таких «фейковых» новостей Захарова назвала сообщения о планах Кремля передать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена США в качестве «подарка». Телеканал NBC не обратился к России за комментарием по этому вопросу, отметила представитель МИДа. Она добавила, что российская сторона уже комментировала подобные слухи.

Ранее о борьбе с распространением «фейковых» новостей сообщили в Facebook. Социальная сеть предложит пользователям отмечать новости как «фейковые» и будет сотрудничать с ведущими новостными агентствами, которые будут проверять достоверность историй.