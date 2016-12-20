12:04

Стоимость виз в Россию нужно значительно снизить, или, возможно, вообще сделать их бесплатными. Такое мнение высказал глава Ростуризма Олег Сафонов, передает RNS.

«К сожалению, отказаться от виз было бы хорошо, но это утопия. <…> Нам нужно упрощать визовые процедуры», –отметил он.

По словам Сафонова, по сравнению с другими государствами Россия находится в очень жестких конкурентных условиях.

14 февраля директор по развитию продаж московского аэропорта Домодедово Андрей Капинос говорил, что в случае введения российской стороной безвизового въезда по ряду направлений въездной туристический поток в РФ может увеличиться на 50%. Капинос отметил, что благодаря групповой безвизовый режим с Китаем привел к росту турпотока из этой страны в пять раз. Российские туроператоры еще весной 2016 года просили МИД РФ упростить визовый режим для привлечения иностранных путешественников.

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), Россия входит в первую десятку самых посещаемых туристами стран мира. Согласно оценкам UNWTO, ежегодно турпоток в РФ увеличивается на 4–6%. В 2015 году въездной туризм в Россию вырос на 8% после сокращения на 20% годом ранее.