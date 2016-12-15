12:22

Американский Белый дом и российские чиновники общаются в «обычном рабочем» режиме, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, «представители американского посольства здесь общаются с российскими чиновниками, они ходят в министерство иностранных дел».

Американские дипломаты «общаются с представителями регионов, они путешествуют по России», добавил пресс-секретарь российского президента.

Как передает «Интерфакс», комментируя информацию об общении советников президента США Дональда Трампа с российскими чиновниками, Песков сказал, ничего беспрецедентного в этом нет.

Говоря о публикациях New York Times (NYT) и CNN о якобы имевших место контактах предвыборного штаба Трампа с российской разведкой, представитель Кремля призвал не верить этой информации.

«Не будем верить вот такой вот обезличенной информации, это абсолютно газетные сообщения, которые не основаны ни на каких фактах, которые не указывают ни на какие конкретные факты», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

NYT и CNN со ссылкой на неназванных бывших и нынешних членов правительства США сообщили, что люди из окружения Трампа, в том числе из его избирательного штаба, в течение года до выборов американского президента контактировали с российской разведкой.

Песков заметил, что в этих публикациях даются «ссылки на пять источников разных, но ни один из них не называется». Представитель Кремля назвал эти ссылки «смехотворными».

Советник Трампа по безопасности Майкл Флинн 14 февраля подал в отставку. Это произошло после того, как стало известно о его беседах с российским послом в США Сергеем Кисляком. После уходи из администрации Трампа Флинн сообщил, что разговаривал с Кисляком о высылке 35 российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Флинн и Кисляк обсуждали отмену антироссийских санкций. По словам экс-советника Трампа, он «не переходил никаких границ» во время бесед с Кисляком.

Заметка дополняется.