12:42

Рубль к середине торгов 15 февраля резко ослабел к основным мировым валютам. К 12:20 мск курс доллара на Московской бирже вырос на треть рубля до 57,42 рубля, а евро – на 19 копеек до 60,59 рубля.

Курсы доллара и евро пошли вверх после сообщений о встрече 15 февраля президента РФ Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Как передавал «Интерфакс», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на встрече может быть затронута тема укрепления рубля.

Утром 15 февраля обе валюты в очередной раз обновили минимумы за 1,5 года. Курс доллара упал ниже 57 рублей, а евро – ниже 60 рублей.

С начала февраля рубль значительно укрепился к валютам США и ЕС, в том числе на фоне повышающихся цен на нефть. За это время официальный курс доллара снизился на 2,35 рубля, а евро – на три рубля.