13:29

Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект, предусматривающий ограничение продажи вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ запрещает продажу вейпов несовершеннолетним и ограничивает их использование в общественных местах. Законопроект также ограничивает рекламу вейпов и устанавливает требования, по которым можно будет классифицировать электронные сигареты, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.

«Крайне важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, и запретить их использование в общественных местах…, а также установить ограничения на рекламу указанных устройств», – говорится в пояснительной записке к документу.

В ней отмечается, что вейпы и электронные кальяны стали популярными после введения ограничений на курение в общественных местах, и зачастую их потребителями становятся именно несовершеннолетние.

Авторы инициативы также отмечают, что запрет на продажу вейпов уже введен в Бельгии, Нидерландах, Польше, Франции, Хорватии, Испании и ряде штатов США.

Теперь, после одобрения законопроекта столичными депутатами, он будет внесен в Госдуму, где будет рассмотрен в весеннюю или летнюю сессию.