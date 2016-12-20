13:17

Руководитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Президент предложил возглавить Карелию Парфенчикову на встрече с ним, передает пресс-служба Кремля.

Во время беседы с главой ФССП Путин спросил его, из Карелии ли он родом. «Из глубокой», – ответил Парфенчиков. На вопрос, «что значит из глубокой», он ответил – «с хутора».

Предыдущий руководитель региона Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий 15 февраля. Указом о назначении Парфенчикова Путин также принял отставку Худилайнена.

Бывший глава Карелии ранее также сообщил, что не будет участвовать в выборах, которые пройдут в 2017 году.

Как сообщил источник «Интерфакса», уход Худилайнена станет последним в череде отставок глав российских регионов: руководитель Карелии стал пятым, кто покинул свою должность с начала февраля.

Действующие главы регионов, по словам собеседника агентства, продолжат работу до региональных выборов 2017 года.

До Худилайнена с постов ушли губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Рязанской области Олег Ковалев.