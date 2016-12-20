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Экономический спад 2015–2016 года в России завершится в скором времени, что «представляется практически неизбежным». Об этом говорится в новом аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» (КГБ) за период 7–14 февраля, подготовленном Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

Специалисты ВШЭ указали, что сводный опережающий индекс (СОИ), рассчитывающийся Центром развития, в январе 2017 года резко вырос и достиг 8% – максимума почти за семь лет.

«Однако это не означает, что российскую экономику ожидает период бурного роста», – отмечается в КГБ.

По прогнозам опрошенных ВШЭ экономистов, в ближайшие семь лет ВВП России будет расти очень умеренно и не превысит 2% в год. Что касается 2017 года, эксперты считают, что экономика РФ увеличится на 1,1%, «однако семеро экспертов дают оценку ниже 1%, то есть фактически ожидают стагнацию».

8 февраля президент РФ Владимир Путин назвал неизбежным «прекрасное будущее России», поскольку «фундаментальные основы, на которых стоит наша страна» имеют глубокие и прочные корни.