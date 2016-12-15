13:57

Бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов заявил, что готов выполнять любую работу, которую поручит ему президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает RNS.

«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, все жизнь служу государству, и как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке», – пояснил он.

По словам Бельянинова, он намерен продолжить работать в госслужбе. «Я в третий раз оформил пенсию в своей жизни, надеюсь, что заработаю на четвертый», – добавил он.

В августе 2016 года источники RNS говорили, что Бельянинов является кандидатом на пост председателя правления Евразийского банка развития. При этом собеседники издания утверждали, что осенью того же года начнется предметное обсуждение о новом назначении экс-руководителя ФТС.

Бельянинов ушел в отставку с поста главы ФТС в июле 2016 года, службой он руководил в течение десяти лет. До этого стало известно, что в ходе обысков у него дома следователи обнаружили крупные суммы наличных (как в рублях, так и валюте), которые сам Бельянинов называл личными накоплениями. В декабре прошлого года источники «Коммерсанта» сообщили, что следователи вернули Бельянинову изъятые у него деньги и ценности; кроме того, по данным издания, бывшему руководителю ФТС уже предложили «несколько важных должностей».