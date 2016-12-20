15:20

Президент США Дональд Трамп назвал «ерундой» сообщения в СМИ о том, что его команда контактировала с российской разведкой перед выборами. Об этом он написал в твиттере.

Распространение подобных заявлений, по его мнению, необходимо, чтобы объяснить проигрыш его соперницы на выборах Хиллари Клинтон. Такую информацию NYT и CNN незаконно передали американские спецслужбы, отметил Трамп. «Так же, как и в России», – отметил он.

Ранее NYT и CNN сообщили, что команда президента в течение года контактировал с российской разведкой. Одним из тех, кто вел переговоры, оказался тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Он отверг обвинения и заявил, что никогда не был связан с российским правительством.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить подобной «обезличенной информации», так как она не основана на фактах. Авторы сообщений ссылаются на неназванные источники, что «смехотворно», заявил Песков.

14 февраля в отставку подал советник Трампа по безопасности Майкл Флинн. Это произошло после того, как стало известно о том, что он беседовал с российским послом в США Сергеем Кисляком.