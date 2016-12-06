15:50

Банк России переплатил 500 млрд рублей, решив не ликвидировать, а оздоравливать оказавшиеся в проблемной ситуации отечественные финансовые учреждения. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщило Bloomberg. Публикацию агентства приводит Finanz.

По данным Fitch, траты государства на санацию проблемных банков составили 1,1 трлн рублей. При этом большинство из них занимали на рынке долю менее 0,1%, поэтому не могли считаться системно или регионально значимыми.

«В некоторых случаях при принятии решений о спасении банков, вероятно, принимались во внимание риски для финансовой стабильности. Однако лоббирование со стороны крупных кредиторов тоже могло быть одним из факторов, в то время как распространение господдержки на них создает неравные условия на рынке», – отметили в Fitch.

В январе 2017 года заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев говорил, что механизм санации банков через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) противоречит политике Центробанка, который стремится снизить инфляцию. Как пояснил Поздышев, в условиях снижения ставок на кредитном рынке для закрытия «дыры» в капитале проблемного банка на 10 млрд рублей нужно будет давать льготный кредит на 20 млрд рублей. «Соответственно, мы должны переходить на другой механизм», – заключил он.

В Центробанке летом 2016 года объявили, что намерены реформировать систему финансового оздоровления банков, создав для этого специальный фонд консолидации банковского сектора. Через него ЦБ планировал курировать санацию напрямую, без участия АСВ.