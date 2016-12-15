15:47

Крым «был захвачен» Россией, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в твиттере.

«Не был ли Обама слишком мягок с Россией?» – добавил Трамп, заметив, что «захват» произошел во время работы предыдущей американской администрации.

После твита Трампа курс рубля снизился на 1,2% и составил 57,81 рубля за доллар, передает Business Insider.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 14 февраля сообщил, что Трамп ждет от России в том числе «возвращения Крыма».

Спикер госдумы Вячеслав Володин назвал требование возврата Крыма противоречащим предвыборным обещаниям американского президента.

https://www.youtube.com/watch?v=behngU3Mui0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «не возвращает свои территории».

В сентябре 2016 года во время президентской кампании Трамп, будучи кандидатом от Республиканской партии, задавался вопросом, почему «захват» Крыма «сходит с рук» Обаме.