16:19

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал «необыкновенную легкость», с которой в России принимаются правки в действующее законодательство. Об этом он заявил в ходе встречи с Советом палаты Совета Федерации, передает «Интерфакс».

Глава правительства отметил, что порядок изменения законов «должен быть более консервативным».

Он также призвал сенаторов принять участие в том, чтобы сделать российское законодательство более стабильным по примеру других государств.

Ранее в феврале эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) выпустили доклад, в котором назвали законы, принимаемые в России, низкокачественными, а огромное количество поправок к ним – признаком нестабильности и неэффективности законодательства.

Согласно докладу, большинство действующих кодексов РФ меняются чаще одного раза в год, а у некоторых (Налогового, Лесного, Земельного, КоАП и УПК) период стабильности не превышает одного месяца).

«Во-первых, когда правила игры меняются каждый день, люди не в состоянии отследить, насколько они выполняют установленные законом требования. Из-за этого падает готовность их соблюдать. Во-вторых, постоянные изменения существенно ограничивают возможности планирования для бизнес-структур», – заявили авторы исследования.

Эксперты ЦСР отметили, что для борьбы с нестабильностью регулирования можно ввести мораторий на изменение законов или частично его ограничить, но в этом случае в законодательстве останутся некачественные и ошибочные нормы, которые наносят ущерб бизнесу и гражданам.

Наиболее эффективным способом повысить качество принимаемых законов, по мнению экспертов, является развитие парламентской дискуссии, но для этого «в парламенте должна быть конкуренция партий и фракций», отмечается в докладе.