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Малайзия отклонила запрос Северной Кореи о передаче тела Ким Чом Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Как сказал источник агентства в правительстве Малайзии, пока никаких решений, будет ли передано тело в КНДР, не принято.

Как пишет New Straits Times, малайзийские судмедэксперты закончили вскрытие тела Ким Чен Нама. Полиция, уточняет издание, планирует сделать официальное заявление.

Ким Чом Нам старший брат Ким Чен Ына, он жил за границей и неоднократно говорил, что не претендует на власть.

О его смерти в Малайзии стало известно 14 февраля, предположительно, Ким Чом Нама отравили.

По данным Telegraph, к убийству причастны две женщины – секретных агента из Вьетнама. Также сообщалось, что по этому делу в Куала-Лумпуре задержали гражданку Мьянмы. Вместе с тем, по данным Reuters, у нее был вьетнамский паспорт.

Также агентство добавляет, что полиция Малайзии разыскивает еще нескольких подозреваемых, речь также идет о гражданах других государств.