16:58

Правительство решило перенести приватизацию ВТБ на период, когда с России будут сняты санкции. Об этом 15 февраля заявил министр финансов Антон Силуанов, передает «Прайм».

«Сказать, что будет лучше, чем сегодня, можно – если например, санкции будут сняты, и наши предприятия, особенно Внешторгбанк, который мы в план приватизации внесли, будет стоить дороже. Поэтому мы снесли продажу акций Внешторгбанка на тот период, когда может быть у нас отношения улучшатся с Западом и санкции будут сняты», – пояснил он.

В середине 2016 года российские власти уже отказались от приватизации ВТБ в 2016 году, при этом тогдашний глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев допускал, что она может пройти в 2017 году. В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин в октябре прошлого года высказал мнение, что продавать акции госбанка нужно после снятия антироссийских санкций.

Заметка дополняется.