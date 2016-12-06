Из голливудских фильмов о шпионах мы хорошо знаем: быть агентом под прикрытием – увлекательное и опасное занятие. Слежка, погони, перестрелки, хитрости, актерская игра, адреналин и постоянная опасность, что тебя раскроют, делают шпионство одной из самых интересных профессий на свете. Но история бывшего советского агента в США Джека Барски развенчивает этот миф. 99% времени ты сидишь, ничего не делаешь и просто чего-то ждешь, признается агент, который прожил под прикрытием более 10 лет. Книга Барски о его шпионских похождениях и разрыве с КГБ выйдет в свет в марте 2017 года, а пока московский корреспондент британской Guardian Шон Уокер расспросил автора о его жизни.