17:49

Microsoft представила симулятор управления беспилотными аппаратами. Об этом сообщается на сайте корпорации.

https://www.youtube.com/watch?v=GB-sBpXvM3s

Как пишет The Verge, симулятор позволяет людям тестировать роботов и дроны в «виртуальной среде, чтобы подготовить их к выходу в реальный мир».

Один из разработчиков инструмента сказал изданию, что с помощью симулятора можно «провести много экспериментов», которые в реальной жизни осуществить сложно.

Так, можно разбивать беспилотники в разных условиях: разработчики могут создавать различную окружающую среду для виртуальной реальности симулятора.

В январе был запущен симулятор тестирования беспилотных автомобилей в игре GTA V.

https://www.youtube.com/watch?v=DeE8tntTSPI

Разработчики могут «сломать» игру и проверить в ней алгоритмы для систем управления автомобилем.

Microsoft в середине 2016 года позволила тестировать искусственный интеллект в игре Minecraft. Изначально такая возможность была доступна только для специалистов, затем компания открыла ее для всех желающих.