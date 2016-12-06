17:45

Россия заняла 114-е место в рейтинге стран по уровню экономической свободы, который рассчитал американский исследовательский центр Heritage Foundation. Исследование опубликовано на сайте организации.

Рейтинг, в который вошли 180 стран, возглавил Гонконг. В первую пятерку также вошли Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия. Их экономики авторы исследования охарактеризовали как свободные.

Экономику в следующих 87 странах рейтинга эксперты назвали «преимущественно свободной» (ОАЭ, Великобритания, США, Южная Корея) или «умеренно свободной» (Израиль, Косово, Бельгия, Уганда).

«Преимущественно несвободной» авторы рейтинга назвали экономику 65 стран, в том числе и России. В рейтинге она находится между Мадагаскаром и Нигерией.

Российской экономике, по утверждению авторов доклада, мешает очевидное пренебрежение законодательством, а риск государственного вмешательства в частный сектор остается высоким в условиях «репрессивной политической среды».

Еще 23 государства отнесли к числу стран с «репрессивной» экономикой. В их число вошли. в частности, Афганистан, Судан, Украина, Куба и Венесуэла. Последнее место в рейтинге занимает КНДР.