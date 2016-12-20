Подписка на год с ежемесячной оплатойКак это работает?
Президент Анголы душ Сантуш продержался у власти 37 лет. Удастся ли ему теперь мирно уйти?
Подписка на год с ежемесячной оплатойКак это работает?
Экономите 780 рублей
Все просто: вы покупаете подписку на год, но оплата взимается ежемесячно (по 390 рублей).
Оформив подписку на Republic в рамках этого пакета, вы увидите специальную ссылку и промокод (дублируются на почту). Перейдя по ссылке, вы получите подписку на «Дождь». Другой путь: ввести промокод на странице «Дождя». Кроме того, вы можете передать этот код другому человеку, таким образом подарив ему подписку на телеканал.
«Дождь» — ведущий независимый телеканал информационной направленности. В его эфире можно увидеть острые темы, неожиданных гостей и горячие дискуссии, которых давно лишилось эфирное федеральное телевидение. Среди ведущих «Дождя» — Ксения Собчак, Павел Лобков, Татьяна Арно, Михаил Козырев.
Подписавшись на Republic, вы сможете ежедневно читать аналитические материалы, расследования, интервью с известными экспертами и бизнесменами. Подписчики также получают неограниченный доступ к архиву
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