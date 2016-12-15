17:54

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве и фальсификации документов. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в 2011 году. Следователи считают, что он причастен к хищению здания, расположенного на Международной улице в Москве, стоимостью 127 млн рублей у предпринимателя Отари Кобахидзе.

По версии следствия, директор учрежденного Кобахидзе ООО «Тома» Марина Владимирская решила без ведома учредителя переоформить здание и продать его. В результате организации преступной схемы Кобахидзе был выведен из состава участников ООО, после чего Вороненков нашел покупателя на здание – Виталия Качура. Недвижимость была продана, а Качур неофициально выплатил Вороненкову более $1,2 млн.

«Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО “Тома”. Также Вороненков организовал “обналичивание” полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками. Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов», – говорится в материалах СК.

В отношении экс-депутата вынесено постановление о привлечении его к ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество), а также части 3 статьи 33 (виды соучастников преступления – организатор) и части 1 статьи 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц).

Вороненков уехал из России на Украину в октябре 2016 года и в декабре того же года получил украинское гражданство. 14 февраля в интервью украинскому изданию «Цензор.нет» (заблокировано в России по решению суда) он рассказал, что к эмиграции его подтолкнуло преследование со стороны ФСБ.

В интервью Вороненков также заявил, что в 2014 году не голосовал лично за присоединение Крыма к России, так как за него это сделали коллеги по фракции, использовав его карточку. При этом доверенности на голосование Вороненков им не давал. По его словам, результаты голосования стали ошибкой как для него, так и для России.