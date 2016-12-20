13:35

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика»), который возглавляет Катерина Тихонова, стал соучредителем Центра испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий. Центр был учрежден еще в мае 2016 года, но официально его открытие состоится только в этом году, рассказал Republic один из его сотрудников. Два других соучредителя – Агентство инноваций Москвы и МГУ.

В течение года Центр подаст заявку на получение аккредитации на проведение испытаний функциональных материалов: к ним, например, относятся полимерные композиты, лакокрасочные покрытия и уплотнительные материалы. Работа центра будет заключаться в проведении технических испытаний и сертификации новых материалов (без сертификации в аккредитованной организации они не могут быть выпущены на рынок).

О планах по созданию такого центра еще в декабре 2015 года рассказывал заведующий кафедры химической технологии МГУ Виктор Авдеев. По его словам, центр будет ориентироваться на технологический бизнес и давать независимую экспертизу, «чтобы, когда у нас возникнут споры, какие материалы лучше, была уверенность в их объективных оценках». В интервью «Эксперту» Авдеев также говорил, что работа центра будет способствовать тому, чтобы наладить экспорт российских материалов.

Новая компания финансируется как на частные, так и на бюджетные деньги, уточнил собеседник Republic из числа сотрудников центра (кто из частных инвесторов участвует в финансировании, он не раскрыл). Оборудование для центра было закуплено у екатеринбургской частной компании «Атомпроект». Согласно порталу госзакупок, в ноябре 2016 года Агентство инноваций Москвы сделало заказ у «Атомпроекта» на 4,7 млн рублей. Центр создан как некоммерческое партнерство, но через три года должен выйти на самоокупаемость. До получения аккредитации компания консультирует средние и малые компании на льготных условиях – час работы стоит от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, всего к ее услугам уже обратилось около 550 клиентов.

Гендиректором центра стала Ольга Шорникова, доцент кафедры химической технологии и новых материалов химического факультета МГУ. Она автор 32 научных статей и владелец 16 патентов, среди которых, например, способ получения графитовой фольги.

Фонд «Иннопрактика» создан в 2012 году и занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Широкую известность он приобрел после того, как Bloomberg и Reuters сообщили, что глава фонда Катерина Тихонова приходится младшей дочерью Владимиру Путину, а сам фонд участвует в масштабном проекте по созданию научно-технологической долины МГУ. В 2016 году «Иннопрактика» получила госзаказы на 184,6 млн рублей.