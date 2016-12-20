18:48

Турецкая полиция задержала нового подозреваемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает Anadolu.

Имя задержанного не уточняется, никаких подробностей о его личности турецкое агентство также не приводит. По данным полиции, он контактировал по телефону с убийцей Карлова Мавлютом Алтынташем.

Ранее по делу об убийстве посла России были задержаны пять человек. Четверо из задержанных являются полицейскими, которые служили вместе с Алтынташем в турецких правоохранительных органах.

Еще один задержанный, как утверждают в прокуратуре, является «активистом террористического течения Фетхуллаха Гюлена», оппозиционного проповедника, которого турецкие власти считают виновным в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший, 22-летний Мавлют Мерт Алтынташ, был застрелен правоохранителями на месте происшествия.