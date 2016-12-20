18:46

Правительство Украины объявило о введении чрезвычайных мер в энергосистеме страны из-за блокады поставок угля с Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для украинских граждан. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях, и мы заранее будем об этом информировать. Сейчас так вопрос не стоит», – сказал глава украинского правительства Владимир Гройсман, передает «112 Украина».

По словам главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, чрезвычайные меры будут действовать не дольше двух месяцев, уточняет «Прайм».

Гройсман ранее сообщил, что попросил Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос разблокировки поставок угля из Донбасса.

В январе и феврале представители украинских добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Из-за блокады теплоэлектростанции Украины не получили 240 тысяч тонн угля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Украинских железных дорог.