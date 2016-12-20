19:33

Украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея, которых обвиняют в подготовке «диверсии» в Крыму, этапировали из «Лефортово» на полуостров. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Илья Новиков.

Он предположил, что уголовное дело близко к завершению, знакомиться с его материалами обвиняемые будут в Крыму.

Как сказал Новиков «Медиазоне», информация о переводе Захтея и Панова неофициальная.

«Нас не уведомляли о том, что следствие окончено, – отметил адвокат. – Я пока даже не готов сказать, что будет со сроками. Но похоже, что весной начнется суд».

В январе Мосгорсуд признал законным продление ареста Захтею и Панову до 7 марта, напоминает «Медиазона». Их обвиняют в подготовке диверсий организованной группой.

ФСБ в августе 2016 года отчиталась о задержании в Крыму нескольких человек, якобы работавших на украинскую разведку. На видеозаписях допроса они подтверждали, что действовали в интересах Киева и намеревались устроить диверсии.

Панов и Захтей жаловались на пытки в Следственном комитете после задержания. Панов говорил, что признательные показания он дал под давлением.

В ноябре прошлого года ФСБ заявила, что задержала в Севастополе еще нескольких участников «группы разведуправления Минобороны Украины», которые якобы планировали «диверсии на военных и жизненно важных объектах Крыма».