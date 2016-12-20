21:02

Президент США Дональд Трамп назвал «замечательным» уволившегося советника по национальной безопасности Майкла Флинна, передает CNN.

«Флинн – замечательный человек, к которому так несправедливо отнеслись “фейковые СМИ”», – заявил он.

Произошедшее Трамп назвал «грустным». Президент США также упомянул об участившихся утечках информации из спецслужб и подчеркнул, что это «преступление», которое продолжается уже долгое время, но при нем стало регулярным.

Ранее Флинн покинул свой пост после скандала с обсуждением санкций с послом России в США Сергеем Кисляком.

Причиной стала публикация The Washington Post, в которой рассказывалось о телефонных переговорах между Флинном и Кисляком в декабре 2016 года. В частности, Флинн советовал России «не слишком бурно» реагировать на новые санкции администрации экс-президента США Барака Обамы. Как следует из материала, сначала Флинн отвергал информацию об обсуждении с послом антироссийских санкций, но после уточнил, что не может с уверенностью сказать, что эта тема в его разговорах не звучала.

Reuters уточнило, что этот разговор состоялся 29 декабря, перед тем, как Белый дом ввел ограничительные меры из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Позже Флинн рассказал, что контактировал с Кисляком по поводу высылки 35 российских дипломатов, и о санкциях речь не заходила.