22:19

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat выпустила доклад, в котором говорится, что перевозку сбившего, по версии следствия, самолет рейса MH17 комплекса«Бук» осуществлял отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Ранее он был известен как боец вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Хмурый».

По версии группы, «Бук» также перевозили служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России. К такому выводу Bellingcat пришла, изучив фотографии военных в соцсетях, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

Как отмечается в докладе, в 2015 году Joint Investigation Team (JIT) – группа следователей, которая ведет расследование трагедии – передала СБУ одну из записей телефонных разговоров сепаратистов ДНР, обсуждавших транспортировку «Бука». Эксперты СБУ определили, что голос бойца, которого называют «Хмурый», принадлежит Сергею Николаевичу Петровскому, отставному офицеру российской армии, который служил в ГРУ.

Представлявшийся Петровским человек давал несколько интервью в качестве главы Главного разведывательного управления ДНР, заместителя министра обороны ДНР Игоря «Стрелкова» Гиркина, но, по данным группы, эти интервью не были связаны с настоящим «Хмурым».

Свой доклад Bellingcat передала JIT.

При крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство были подданными Нидерландов. В 2015 году расследовавшая катастрофу комиссия пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух», запущенной с «Бука». С этими выводами согласились и Россия, и обе стороны украинского конфликта.

Заметка дополняется.