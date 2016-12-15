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Министерство обороны США рассматривает возможность отправки в Сирию сухопутных войск для «ускорения» борьбы с «Исламским государством», узнал CNN.

Источник телеканала в минобороны называет идею «официальным предложением». Как уточняет собеседник, любое решение в конечном счете будет принимать президент США Дональд Трамп, который поручил министру обороны страны разработать способ борьбы с ИГИЛ до конца февраля.

Если идея будет одобрена Трампом, количество военных операций США в Сирии «существенно увеличится», так как как на данный момент в стране проводили операции только небольшие группы Сил специального назначения американской армии.

Чем конкретно будут заниматься войска, пока неизвестно. Изначально некоторые группы, возможно, будут переброшены в Кувейт, а затем отправятся в Сирию, добавляет телеканал.

29 января Трамп подписал меморандум, в котом распорядился «немедленно» начать подготовку плана по активизации борьбы с ИГИЛ, предоставив Пентагону 30 дней на выполнение поручения.

Ранее состоялся телефонный разговор между лидерами России и США. Одной из тем для обсуждения, как рассказали в Кремле, стала борьба с терроризмом. В пресс-службе подчеркнули, что собеседники признали необходимость координировать военные силы в Сирии. В Белом доме, в свою очередь, сочли, что итоги переговоров помогут двум странам «быстро» реализовывать планы по борьбе с терроризмом.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Трамп готов работать с «любой страной, разделяющей наши (США) интересы победить ИГИЛ».

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