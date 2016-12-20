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Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила законопроект о сохранении надбавки к пенсии для членов палаты, не проработавших в ней пять лет, пишут ознакомившиеся с заключением на проект «Ведомости».

По новому законодательству, сенаторы и депутаты имеют право получать ежемесячную доплату к пенсии только в случае, если срок их полномочий составил не менее пяти лет. Но система вступления сенаторами в должность устроена таким образом, что этот срок может составлять меньше пяти лет – они могут официально начинать работать в течение месяца со дня первого заседания или после инаугурации губернатора, объясняет газета.

Как заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский, сенаторы отрабатывают «полный законодательный цикл», но в результате стаж у них разный. Из-за этого пока «никто не пострадал, но человек 30 могли», добавил он.

Поправки в закон предполагают учет срока полномочий члена Совета Федерации и депутата Госдумы с первого дня вступления в должность главы региона или со дня первого заседания заксобрания до дня вступления в силу решения о наделении полномочиями нового сенатора.

Сенаторы хотят сохранить себе на этот период условия «транспортного, медицинского, бытового» обеспечения, право на жилое помещение, уточняет издание.

В заключении на законопроект правительство отмечает, что сумма пенсии со всеми надбавками составит при депутатском стаже от 5 до 10 лет 55%, а при стаже 10 лет и более – 75% ежемесячной зарплаты депутатов и сенаторов.