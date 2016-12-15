Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала доклад о бывшем российском военном Сергее Дубинском, якобы отвечавшем за перевозку в Донбасс пусковой установки ракетного комплекса «Бук». Именно из этого «Бука», по данным расследования, в июле 2014 года был сбит Boeing-777 рейса MH17 «Малайзийских авиалиний». Служба в Чечне с Игорем Стрелковым, фиктивное получение военной пенсии, запрет на въезд в ДНР – Republic изучил биографию экс-офицера, известного как Хмурый.

Как исследователи выяснили личность Дубинского?

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала несколько записей телефонных переговоров бойцов самопровозглашенной ДНР и передала их прокуратуре Нидерландов. На записи бойцы с позывными Хмурый и Бурят обсуждали транспортировку «Бука». В СБУ заявили, что Хмурый – это Сергей Николаевич Петровский, офицер российской военной разведки ГРУ, в 2014 году присоединившийся к группе Игоря Стрелкова в Славянске. Прокуратура Нидерландов также заявляла об отставном российском офицере высокого ранга, причастном к перевозке «Бука».

В YouTube были опубликованы два видео с Хмурым. На одном из них Хмурый, бородатый седой мужчина, был представлен как командир разведгруппы Славянска. Интервью с ним появилось также на околокремлевском сайте Politrussia. Другой мужчина, представленный как Хмурый, появился на видео, снятом агентством Anna News. Ролик назывался «Сергей Николаевич Петровский (позывной Хмурый, Плохой солдат)». После этого возникла полная путаница: на другом околокремлевском сайте Politikus вышло интервью с человеком, оба позывных которого принадлежали второму мужчине, а на заглавной фотографии стоял скриншот с изображением первого (седого с бородой).

Прояснилась ситуация благодаря форуму «Антиквар», где сидел сам Стрелков (под ником Котыч). Там же обнаружился и пользователь Плохой солдат, в качестве юзерпика которого стояла надпись «Хмурый». Он называл себя заместителем министра обороны ДНР Петровским Сергеем Николаевичем («он же Хмурый, он же искренне ваш Плохой солдат»). Затем упоминание Петровского появилось в «Живом журнале», там указывался еще один позывной – Зубр.

Скриншот: Bellingcat

В переписке Стрелкова, опубликованной «Шалтаем-Болтаем», нашлось письмо с адреса karahan1962@mail.ru, автор которого называл себя Зубром. На этот ящик были зарегистрированы аккаунты в «Одноклассниках» и «Моем мире» под именем Сергея Дубинского. Помимо этого, ящик также вел на пользователя форума 181-го мотострелкового полка под ником Карахан. Участник форума публиковал свое фото в военной форме с наградами, приводились также все его позывные, среди которых были Петровский, Хмурый и Зубр. Впоследствии обнаружилось видео с фотографиями офицеров-разведчиков полка, где было указано: полковник запаса Дубинский Сергей Николаевич, Донецк, Украина.

Кто такой Сергей Дубинский?