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Экс-депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск, пишет «Коммерсантъ».

Михеев оказался в розыске после того, как не подписал собственное обвинительное заключение по уголовному делу, которое в декабре 2016 года утвердил заместитель генпрокурора России Виктор Гринь.

«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение [Михееву] не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске»,– рассказал газете руководитель пресс-службы Волгоградского областного суда Александр Чернов.

В 2013 году председатель СК Александр Бастрыкин возбудил против Михеева уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) за попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка через фиктивные договоры, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

Отмечается, что после вскрытия схемы Михеева Промсвязьбанк подал против него гражданский иск, и экс-депутат, по версии следствия, попытался воздействовать на суд, используя свое службеное положение, за что в его уголовном деле появилась статья 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Но преследование было прекращено из-за истечения срока давности.

На сайте волгоградского отделения «Справедливой России» Михеев заявил, что уголовные дела и расследования против него велись незаконно. Связаться с экс-депутатом «Коммерсанту» не удалось.

В декабре 2015 года арбитражный суд Волгоградской области признал Михеева банкротом. Сообщалось, что его долги составляют 9,5 млрд рублей.