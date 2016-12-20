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Экс-глава Карелии Александр Худилайнен не хотел покидать свой пост и «просил помощи» у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, рассказали источники «Коммерсанта».

Как отмечают собеседники издания, Нарышкин «способствовал карьере» Худилайнена, но помочь не смог, так как в Администрации президента были «настроены» на нового губернатора.

Эксперты предсказывали Худилайнену отставку почти два года, так как он не мог договориться с «местными элитами», конфликты с оппозицией решал силой и не был популярен у населения. Когда в 2015 году губернаторы массово уходили в отставку, чтобы потом переизбираться, глава Карелии «не получил такого права», отмечает газета.

В 2016 году Владимир Путин попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева и главу администрации Сергея Иванова разработать предложения (в том числе «кадрового порядка») по улучшению ситуации в Карелии и Забайкальском крае после «саботажа» местными жителями программы расселения граждан из аварийного жилья. Губернатор Забайкалья Константин Ильковский тогда из-за этого был снят с должности, а Худилайнен получил выговор, пишет «Коммерсантъ».

Руководитель Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий 15 февраля. Указом о назначении Парфенчикова Путин также принял отставку Худилайнена.

Худилайнен ранее также сообщил, что не будет участвовать в выборах, которые пройдут в 2017 году.

До Худилайнена с постов ушли губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Рязанской области Олег Ковалев.