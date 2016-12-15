05:20

Полиция Малайзии задержала вторую женщину, подозреваемую в убийстве сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, передает Reuters.

Как заявили в полиции, у женщины был при себе индонезийский паспорт, уточняет агентство.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Малайзии 14 февраля. Его, предположительно, отравили ядом.

Telegraph писала, что к убийству причастны две женщины – секретные агенты из Вьетнама. Также сообщалось, что по делу об убийстве в Куала-Лумпуре задержали гражданку Мьянмы.

Малайзия отказалась выдать КНДР тело убитого. Как сообщала New Straits Times, малайзийские судмедэксперты закончили вскрытие тела Ким Чен Нама. Позже стало известно, что экспертиза результатов может занять «длительное время».

Ким Чен Нам – отстраненный от управления государством старший сын предыдущего главы Северной Кореи Ким Чен Ира, живший за границей. Ким Чен Нам неоднократно заявлял, что не претендует на власть в КНДР.