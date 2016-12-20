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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с «арабскими союзниками» возможность создания альянса против Ирана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на ближневосточных чиновников.

По информации газеты, США ведут переговоры с Израилем, Египтом, Иорданией, Саудовской Аравией и ОАЭ. Другие арабские страны «тоже могут присоединиться» к альянсу. Информация о конкретных договоренностях не сообщается.

Как отмечают собеседники издания, союз предполагается создать по примеру НАТО, где военное нападение на одного участника альянса считается нападением и на остальные страны-участницы, но «детали пока прорабатываются». При этом США не будут входить в союз, а окажут военную и разведывательную поддержку альянсу.

Страны готовы сотрудничать с Израилем в случае, если страна ограничится обменом с блоком разведданными, уточняет один из чиновников.

Газета пишет, что Саудовская Аравия и ОАЭ, кроме того, заявили о готовности сотрудничать с Израилем в случае, если Вашингтон отменит закон, который позволяет потерпевшим во время терактов 11 сентября 2001 года и их семьям подавать в суд на другие страны из-за их роли в терактах. В первую очередь он касается Саудовской Аравии.

В администрации Трампа заверили, что попытаются изменить закон, подытожили собеседники издания.

Отношения США и Ирана обострились после введения иммиграционного указа Трампа, который на 90 дней запрещает въезжать в США гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. В ответ на это Иран прекратил выдачу виз для американских граждан.

В конце января Иран провел испытание баллистической ракеты, и в результате США ввели против страны новые санкции.