07:55

Экспертная группа при «открытом правительстве» одобрила идею проверить работу «законов Яровой» в рамках пилотного проекта.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из приглашенных на предстоящее совещание у вице-премьера Аркадия Дворковича, где будет обсуждаться этот вопрос.

Как сказал собеседник газеты, эксперты рекомендовали поддержать предложение МТС о пилотном проекте по хранению данных.

На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется. Еще один источник «Ведомостей» сообщил, что из-за «обкатки» выполнения требований законов сроки их реализации могут сдвинуть до 2019 года.

МТС и «Мегафон» поддерживают создание пилотного проекта и готовы участвовать в этом, сообщили газете представители операторов. Это позволит оценить стоимость хранения информации и определить, насколько целесообразно хранить те или иные данные.

В январе Минкомсвязи договорилось с силовиками о возможности снизить в 10 раз объем хранения данных в рамках «антитеррористического» пакета законов, авторами которых стали депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров.

Предлагается исключить из данных, которые операторы связи обязаны хранить, интернет-видео, IPTV и другие «тяжелые» ресуры, обеспечивающие до 80% трафика.

По действующим нормам, с 1 июля 2018 года операторы и провайдеры должны будут хранить текстовые и голосовые сообщения пользователей, изображения и видео, а также информацию о фактах передачи сообщений и звонков. Сроки хранения устанавливаются от полугода до трех лет.

Операторы неоднократно говорили, что выполнение этих требований очень затратно, а также сложно с технической точки зрения.