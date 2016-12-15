08:19

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвел итоги десяти лет работы на этом посту.

«Десять лет немалый срок для регионов, живущих размеренной жизнью. Для нас с вами они пролетели как один миг. Мы трудились днем и ночью, в жару и стужу, под снегом и дождем», – написал он в инстаграме.

По словам Кадырова, «Чечня лежала в руинах, не было ни одной уцелевшей школы, больницы, или завода, фабрики, моста, дорог и жилых домов».

Он поблагодарил федеральный центр за поддержку региона, добавив, что «возродить Чечню за столь короткие сроки не смог бы ни один человек, если ориентироваться только на поступления из федерального бюджета».

Заметка дополняется.