Стандартный сюжет про перебежчика – это когда он приходит на ту сторону и дает неопровержимые сведения о каком-нибудь злодее, доказывающие его причастность к самым зловещим преступлениям. Нестандартный сюжет, больше похожий на постмодернистскую пародию – это когда перебежчик пришел и говорит, что злодей на самом деле не злодей, и принимающая сторона тихо сходит с ума, не зная, что ей теперь делать с полученной информацией.

Денис Вороненков неожиданно оказался героем нестандартного сюжета. По всей логике требовалось, чтобы он начал разоблачать, а он вместо этого защищает. Его заявление о Владиславе Суркове, якобы бывшем категорическим противником аннексии Крыма, не обрадует украинскую сторону, давно считающую Суркова одним из основных виновников «гибридной агрессии», начиная даже не с Крыма, а с Майдана, а также ставит в неловкое положение самого Суркова в России – к Суркову теперь и у самого Владимира Путина могут возникнуть вопросы не столько по подводу его позиции в 2014 году, сколько по поводу отношений с Вороненковым, про которого теперь неясно, сам ли он заговорил о Суркове, или это Сурков попросил передать украинцам, что он ни в чем перед ними не виноват.