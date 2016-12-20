08:49

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после своего назначения на эту должность избегает публичности, пишет New York Times (NYT).

Тиллерсон, у которого, как отмечает газета, нет опыта работы в правительстве (ранее он возглавлял корпорацию ExxonMobil) пропускает «важные события».

Так, его не было на встречах президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля и главой канадского правительства.

Кроме того, NYT не ожидает, что Тиллерсон будет много говорить, по крайней мере публично, на встречах с министрами иностранных дел G20, которые пройдут 16 и 17 февраля в Бонне.

Газета указывает, что Госдеп не приглашал большое число журналистов, «видимо надеясь, что Тиллерсон сможет и дальше оставаться в тени». Кроме того, Госдепартамент не проводит обычные ежедневные брифинги с момента инаугурации Трампа в январе, добавляет издание.

Также NYT пишет, что Тиллерсон с момента своего утверждения на посту госсекретаря не сделал практически никаких публичных заявлений.

Сенат утвердил Тиллерсона главой Госдепа 1 февраля. Трамп предложил ему занять этот пост в декабре прошлого года.

Американский президент назвал Тиллерсона «игроком мирового уровня» и отметил, что преимуществом будущего госсекретаря можно считать опыт в больших сделках с Россией и связи с президентом Владимиром Путиным.

В Кремле говорили о «хороших отношениях» Путина и Тиллерсона. Российский президент в 2012 году наградил Тиллерсона Орденом дружбы после того, как ExxonMobil заключила сделку с «Роснефтью» о совместной работе на арктическом шельфе.