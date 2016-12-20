Правительство Украины ввело чрезвычайный режим в энергосистеме. Причина – прекращение поставок антрацита с территорий Донбасса, контролируемых сепаратистами. Поставки остановились в конце января, из-за неофициальной блокады, которую начали ветераны АТО при поддержке депутатов Верховной рады.

Антрацит необходим для украинских ТЭЦ. Собственных запасов Украине хватит на несколько недель. Если поставки не возобновятся, это грозит дефицитом электроэнергии, веерными отключениями, а также остановкой крупных предприятий. Альтернатива – закупка дефицитного угля за границей – обернется дополнительными расходами (платить в конечном счете придется потребителям).

Декларируемая цель блокады – борьба с контрабандой – не слишком убедительна. По распространенной версии, акция может быть следствием борьбы между украинскими олигархами. В данном случае атакой на владельца группы СКМ Рината Ахметова, предприятия которого расположены как на территории, контролируемой украинскими властями, так и в зоне, занятой сепаратистами, и из-за блокады оказались под ударом.

Что произошло?

Акция началась 25 января. Тогда группа ветеранов АТО блокировала узловую железнодорожную станцию Светланово в Луганской области. Позднее – переезд близ Бахмута (бывший Артемовск) в Донецкой области на пути в занятую сепаратистами Горловку. После этого – движение поездов в районе станции Кривой Торец (также в Донецкой области).

По ситуации на 14 февраля, все эти направления были перекрыты. По словам участников акции, они не пропустили более 600 поездов. Их формальные требования – прекращение закупки угля с «оккупированных территорий» и борьба с контрабандой.