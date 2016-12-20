Вячеслав Володин без малого пять лет курировал в администрации президента внутреннюю политику. Был отцом родным для губернаторов, кормильцем для остатков околокремлевской молодежи (о чем мы в свое время не без интереса узнали из взломанной смс-переписки, принадлежащей якобы володинскому сотруднику Тимуру Прокопенко) и непосредственным начальником – для призванных имитировать законодательную деятельность парламентариев.

Поэтому, когда Володин в качестве руководителя одной из региональных кандидатских групп «Единой России» отправился делать избирательную кампанию в родное Поволжье – мало кто отнесся к этому всерьез. Обычный «паровоз» – наведет страху и вернется в администрацию, так тогда принято было думать. Ходили, конечно, слухи, что незаметный, но упорный Антон Вайно, сменивший Сергея Иванова на посту главы АП, не планирует терпеть в подчиненных человека слишком опытного и чрезмерно склонного к интригам. Поговаривали, что новая мода – назначать в губернаторы людей из ФСБ, которые и без первого заместителя главы АП могли найти дорогу в кабинет президента, сильно первого заместителя печалила. Кто ж тогда знал, что мода будет недолгой, и вместо людей из ФСБ строем пойдут в губернаторы молодые технократы? Но слухи слухами, а поверить, что Володин без боя сдаст позицию старшего политрука и переместится в депутатский цирк – пусть даже главным коверным, все-таки было трудно.

Однако переместился. Сразу же показал бывшим подчиненным из Думы, что воспринимать их всерьез по-прежнему не намерен, даже если формально и стал одним из них. Меры по ужесточению парламентской дисциплины, зачастую просто унизительные, демонстрируют это со всей возможной наглядностью. Но все равно, очевидно скучал на новом месте. Формально Володин теперь – один из первых людей в стране, но страна у нас слишком уж равнодушна к формальностям. Политический вес определяется не Конституцией, а тем, как долго взвешиваемому придется бежать из своего кабинета в самый главный кабинет, если припрет. И пустят ли. Место спикера парламента для такого забега – не лучшая стартовая позиция.